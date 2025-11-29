Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 29 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 4 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

