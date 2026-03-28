Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 28 de marzo prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 9Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Viernes 3 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún