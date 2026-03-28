Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 28 de marzo prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 9

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

