Sábado, 28 de Febrero 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 28 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 18%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

