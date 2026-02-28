Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 28 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 18%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Mazamitla