Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 25 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 25 de abril determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 12%.Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en El Salto