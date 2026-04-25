Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 25 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 25 de abril determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 12%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en El Salto

