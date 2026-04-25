Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 25 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 25 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 9%.Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Martes 28 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19Miércoles 29 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 19Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa