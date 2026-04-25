Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 25 de abril de 2026

El clima en El Salto para este sábado 25 de abril prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

