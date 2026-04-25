Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 25 de abril de 2026

El clima en El Salto para este sábado 25 de abril prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos