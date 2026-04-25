Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 25 de abril de 2026

El clima en Chapala para este sábado 25 de abril informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 28 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 29 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 30 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

