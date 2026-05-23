Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 23 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 93% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Domingo 24 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 25 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Jueves 28 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque