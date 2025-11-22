Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 22 de noviembre informa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 23 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Sábado 29 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

