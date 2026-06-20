Sábado, 20 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 20 de junio informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 72%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Tonalá
Clima en Mazamitla
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Monterrey

Temas

  • Clima en Tepatitlán de Morelos
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones