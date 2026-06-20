Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 20 de junio informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 72%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

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Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

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