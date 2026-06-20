Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 20 de junio informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 72%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Monterrey