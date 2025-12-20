Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 20 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 26 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

