Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 2 de mayo determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 11%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

