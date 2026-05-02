Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 2 de mayo determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 11%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Monterrey