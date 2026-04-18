Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 18 de abril anticipa que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 21%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Chapala

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