Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 18 de abril anticipa que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 21%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Monterrey