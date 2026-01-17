Sábado, 17 de Enero 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 17 de enero anticipa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 18 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

