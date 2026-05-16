Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 16 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 16%.Domingo 17 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Viernes 22 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tapalpa