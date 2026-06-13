Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 13 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

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