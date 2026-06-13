Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 13 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México