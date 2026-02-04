Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 4 de febrero determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 11 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

