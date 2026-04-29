Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 29 de abril informa que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 18%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga