Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 29 de abril informa que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 18%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

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