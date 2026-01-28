Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 28 de enero informa que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 21%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

