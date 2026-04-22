Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 22 de abril informa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

