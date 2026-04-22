Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 22 de abril informa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Cancún