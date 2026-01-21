Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 21 de enero prevé que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se establece, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 22 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

