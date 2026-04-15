Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 15 de abril informa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 17%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

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