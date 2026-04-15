Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 15 de abril informa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 17%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Martes 21 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tonalá