Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 14 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 14 de enero determina que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 15 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 17 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

