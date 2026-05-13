Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 13 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 32%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

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