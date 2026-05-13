Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 13 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Según se establece, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 32%.Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque