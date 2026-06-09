Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 9 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

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