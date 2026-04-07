Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 7 de abril prevé que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 22%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 8 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

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