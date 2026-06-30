Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 30 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en El Salto