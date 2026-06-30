Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 30 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en El Salto

