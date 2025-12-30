Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 30 de diciembre prevé que estará con algo de nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

