Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 3 de febrero informa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

