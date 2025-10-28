Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 28 de octubre informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 4 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

