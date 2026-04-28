Martes, 28 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 28 de abril anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 16%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en Tlaquepaque
Clima en Chapala
Clima en Tonalá
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Monterrey
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún

Temas

  • Clima en Tepatitlán de Morelos
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones