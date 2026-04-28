Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 28 de abril anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 16%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún