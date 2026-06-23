Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 23 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 29 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Chapala