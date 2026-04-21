Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 21 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.Según se anuncia, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tapalpa