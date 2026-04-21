Martes, 21 de Abril 2026

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Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 21 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se anuncia, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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