Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 20 de enero informa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

