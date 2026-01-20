Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 20 de enero informa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque