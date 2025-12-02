Martes, 02 de Diciembre 2025

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 2 de diciembre anticipa que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

