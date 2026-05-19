Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 19 de mayo determina que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara