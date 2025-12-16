Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 16 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 17 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

