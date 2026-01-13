Martes, 13 de Enero 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 13 de enero informa que estará con nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Lunes 19 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Martes 20 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

