Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 13 de enero informa que estará con nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Lunes 19 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10Martes 20 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14