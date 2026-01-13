Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 13 de enero informa que estará con nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Lunes 19 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Martes 20 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

