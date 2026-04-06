Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 6 de abril informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

