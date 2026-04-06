Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 6 de abril informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta