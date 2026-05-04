Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 4 de mayo prevé que estará con algo de nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 18%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa