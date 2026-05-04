Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 4 de mayo prevé que estará con algo de nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 18%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

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