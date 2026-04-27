Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 27 de abril prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en El Salto