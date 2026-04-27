Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 27 de abril prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en El Salto

