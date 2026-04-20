Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 20 de abril informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga