Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 2 de febrero determina que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

