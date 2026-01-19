Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 19 de enero prevé que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 16% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 20 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 22 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 26 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

