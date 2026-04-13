Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 13 de abril informa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

