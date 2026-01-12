Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 12 de enero informa que estará con nubes dispersas con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

