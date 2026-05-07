Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 7 de mayo anticipa que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Guadalajara