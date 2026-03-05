Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 5 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 23% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

