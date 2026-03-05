Jueves, 05 de Marzo 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 5 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 23% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

