Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 5 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.Según se informó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11