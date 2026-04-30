Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 30 de abril informa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan