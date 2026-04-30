Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 30 de abril informa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

